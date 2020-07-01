شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 3 روّجوا 154 قطعة أثرية مزورة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، أن ذلك تم في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي الداخلية والثقافة، ممثلة في هيئة التراث لحماية التراث الوطني والحد من عمليات التهريب والتزوير والبيع غير النظامي للقطع الأثرية ومراقبة حركة تجارة الآثار بالتعاون مع الجهات المعنية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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