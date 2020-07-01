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الجبير: على المجتمع الدولي منع تسليح إيران بأي حال من الأحوال
طالب إيران بالتوقف عن جرائمها
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء: إن تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد تورط إيران في الهجوم على منشآتنا النفطية يبرز الصورة المظلمة المعروفة منذ 1979 عن النظام الإيراني.
وأضاف الجبير، في تغريدات عبر “تويتر”: أن العالم اليوم يرى ويسمع ويلمس السلوك العدواني المتنامي لهذا النظام.
وتابع الجبير: “أن على النظام الإيراني التوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته”.
وأضاف عادل الجبير: “على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية البالستية والنووية”.
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