2020-07-01

الجبير: على المجتمع الدولي منع تسليح إيران بأي حال من الأحوال

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء: إن تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد تورط إيران في الهجوم على منشآتنا النفطية يبرز الصورة المظلمة المعروفة منذ 1979 عن النظام الإيراني.

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وأضاف الجبير، في تغريدات عبر “تويتر”: أن العالم اليوم يرى ويسمع ويلمس السلوك العدواني المتنامي لهذا النظام.

وتابع الجبير: “أن على النظام الإيراني التوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته”.

وأضاف عادل الجبير: “على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية البالستية والنووية”.