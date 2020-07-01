اتهموا الملك سلمان بالزهايمر.. فوقعت لهم هذه المفاجأة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:15 مساءً - قال الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني – صهر الشيخ الألباني- عن خصوم وكارهي الملك سلمن إنهم اتهموه بالزهايمر، فتبين لهم أنه من أفضل الملوك.

وكتب صهر الألباني على حسابه في تويتر : ” كنا نسمع من يشيع ذلك عن الملك سلمان وأنه بالزهايمر.. ممن يتلقى عن الإخوان المسلمين.. وإذا بالواقع يجيبهم بأنه الآن أفضل ملوك الأرض حكمة ودينا وحزما وكرما وثقافة تاريخية وشرعية وعاطفة على شعبة واحترازا لهم من كل ما يعكر عليهم صحتهم وأمنهم”.

وأعاد صهر الألباني عدة تدوينات عن لقاء جمع السياسي الكويتي مشعل النامي بالملك سلمان، والذي أكد فيه بقوة ذاكرته وحفظه.

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وكان مشعل النامي كتب تفاصيل هذا اللقاء على حسابه في تويتر، من خلال عدة تدوينات قائلا : ” التقيت بالملك سلمان مرتين آخرهما قبل سنة ونصف.. واستمر أحد اللقاءات 40 دقيقة تقريبا وكنا في مجلس صغير وعددنا قرابة 15 شخصا وكان وقتها إشاعات منتشرة حول ضعف ذاكرته”.

وأضاف : وجدته يسأل الموجودين عن أسمائهم الكاملة ويسألهم عن أقرباء لهم لجدهم الثاني ويذكر أشخاصا عملوا معه قبل 50 سنة.

وأوضح مشعل النامي : كنا 3 كويتيين وسألنا عن أسمائنا ونسبنا وتحدث معنا عن أوضاع الكويت وحثنا على التمسك بالنعم التي تعيشها الكويت ..وعندما خرجنا قلت للي معي :” ذاكرته ما شاء الله أقوى من ذاكرتنا ثلاثتنا مجتمعين”.