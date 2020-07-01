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شكرا لمتابعة خبر عن ملحق البورتوكول الصحي للطيران الداخلي والدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الداخلية، عن ملحق بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي والصالات والإجراءات الصحية المعتمدة.
وتضمن البروتوكول: وضع تشريعات مناسبة للمسافرين الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من الخروج من المطار أو الطائرة وأخذ بياناتهم والإبلاغ عنهم فوراً.
واشتمل على أنه في حال وجود حالة مشتبه بها في أحد الرحلات الدولية أو المحلية القادمة يجب عزل الحالة إن أمكن، والتأكد من ارتداء الكمامات من قبل الحالة والركاب وطاقم الطائرة.
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