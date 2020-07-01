شكرا لمتابعة خبر عن خالد بن سلمان: "على المجتمع الدولي منع توريد الإسلحة لإيران" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):علق الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، على التقرير الأممي الصادر بشأن اعتداءات إيران على المملكة.
وقال نائب وزير الدفاع عبر "تويتر" :"تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة يبين الوجه الحقيقي لهذا النظام برؤيته الظلامية للمنطقة ، في نفس الوقت الذي يبحث فيه جيرانه عن استقرار المنطقة وعلاقات حسن الجوار".
وأضاف: "قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل كان".
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