شكرا لمتابعة خبر عن السماح لكبار السن بالصلاة بالمساجد وفتح دورات المياه فيها.. تعديلات البروتوكول الصحي للمساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، عن تعديل في البروتوكولات الصحية الخاصة بفتح المساجد، والتي تتضمن فتح المسجد قبل الصلاة بـ30 دقيقة، وتوزيع مطهرات الأيدي، والسماح بفتح دورات المياه وأماكن الوضوء في المساجد والجوامع شريطة تخصيص عامل لتطهيرها.

• فتح المسجد قبل صلاة الفريضة بــــ ٣٠ دقائق وإقفاله بعد الصلاة بـ٣٠ دقيقة.

• فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بساعة واقفاله بعد الصلاة بـــ ٣٠ دقيقة.

• حث المصلين على إبقاء مسافة متر ونصف بين كل مصلي والآخر من كل الجهات.

• السماح لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة في الصلاة داخل المسجد مع حثهم على أدائها في المنزل.

• السماح بالقاء المحاضرات والدوس بعد الصلاة مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي ومتوافقا مع مدة فتح المسجد .

• توفير مساحة كافية على أطراف المسجد تسمح بحركة خروج المصلين من الصفوف الأولى إلى المخارج دون الحاجة إلى المرور من بين المصلين.

• توزيع مطهرات الأيدي في المسجد إن أمكن توفيرها.

• التأكد من أن يكون مطهر الأيدي يحتوي 60-80% من الكحول وموافقاً للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

• توزيع المناديل الورقية في أنحاء المسجد ووضعها في أماكن بارزة.

• تطهر الأسطح البيئية وسجاد المسجد والمساند بشكل دوري بمطهرات معتمدة إن أمكن ذلك.

• إزالة الكتب والمصاحف وحاملات المصاحف إن أمكن، و وحث المصلين على أخد مصاحفهم معهم.

• إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير للأسطح.

• الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح.

• السماح بفتح دورات المياه وأماكن الوضوء في المساجد والجوامع شريطة تخصيص عامل لتطهيرها بعد كل فريضة.

• إتباع دليل التطهير العملي الصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها .

• ضمان التباعد الاجتماعي في دورات المياه بوضع علامات الانتظار وتعطيل مغسلة بين كل مغسلتين .

• تزويد دورات المياه بالصابون السائل.

• لبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم والوضوء في البيت والحرص علي عدم التزاحم عند الخروج.

• يجب على المصلين إحضار السجادة الخاصة بهم للصلاة في المسجد.

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• إزالة جميع برادات المياه وثلاجات المياه وأي نوع من المأكولات أو المشروبات في المسجد.

• الحرص على التهوية الجيدة في المسجد ويفضل استخدام التهوية الطبيعية وتقليل درجة الحرارة، وتستخدم التهوية الاصطناعية بالإضافة الى التهوية الطبيعية إن أمكن.

• يفضل وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.

مراقبة الأعراض والإبلاغ

• متابعة الحالة الصحية للقائمين على المسجد وذلك بالسؤال عن الأعراض وتسجيل درجة الحرارة بشكل يومي.

• الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة والاتصال على ٩٣٧ لمعرفة التوجيهات المطلوبة لنقل الحالة للمستشفى.

• في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة.

• يفضل إنشاء قنوات تواصل للقائمين على المساجد والمصلين للإبلاغ عن خرق الاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات وذلك للعمل على تجنبها، ويكون المسؤول عنها أحد القائمين بالمسجد مثل إمام أو مؤذن المسجد.

• في حال وجود سكن للعاملين بالمسجد فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من القائمين على المسجد في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد- ١٩).

• يفضل إنشاء قنوات تواصل للقائمين على المساجد والمصلين للإبلاغ عن خرق الاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات وذلك للعمل على تجنبها، ويكون المسؤول عنها أحد القائمين بالمسجد مثل إمام أو مؤذن المسجد.

التوعية

• الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بمرض كورونا (المصادر الرسمية تشمل: وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها).

• السماح لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة في الصلاة داخل المساجد.

• تذكير المصلين بعد إقامة الصلاة بضرورة التباعد الاجتماعي عن طريق الالتزام بأماكن الملصقات أو العلامات الموضحة على سجاد المسجد أو أي وسيلة يراها الإمام.

• حث المصلين على عدم التزاحم في المخارج والمداخل بحيث يكون في كل جهة مسار للدخول ومسار للخروج في حال وجود أكثر من مدخل.

• نشر الملصقات التوعوية الصادرة من وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في جميع مداخل المسجد والأماكن البارزة ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن التالي :

طرق انتشار المرض والوقاية منه.

• التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

• اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

• وضع لوحات تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.