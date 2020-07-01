شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" تحذر قائدي المركبات من التكيف الحركي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت وزارة النقل قائدى المركبات من التكيف الحركي، الذى يحدث عند إطالة النظر على الطرق الطويلة المستقيمة أثناء القيادة. حذرت وزارة النقل قائدى المركبات من التكيف الحركي، الذى يحدث عند إطالة النظر على الطرق الطويلة المستقيمة أثناء القيادة. وأوضحت، في تغريدة على حسابها الرسمي على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن التكيف الحركي يتسبب في إصابة السائق بالخمول التدريجي وفقدان التركيز، مشددة على قائدي المركبات بتجديد انتباههم بين فترة وأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "النقل" تحذر قائدي المركبات من التكيف الحركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.