شكرا لمتابعة خبر عن إدارة المجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط عدداً من المعدات المستخدمة في نهل الرمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): ضبطت قوة الطوارئ ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، عدداً من المعدات المستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح. ضبطت قوة الطوارئ ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، عدداً من المعدات المستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح. وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أنه تم يوم الاثنين الموافق 1441/11/8 ضبط عدد (5 ) جرافات وعدد (48 ) شاحنة استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتم تسليم المعدات المضبوطة لفرع البلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية.

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