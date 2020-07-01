عاجل وزارة الداخلية تعلن اجراءات احترازية جديدة و السماح بإعادة فتح الأنشطة التالية بهذه الشروط

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︎ ‏وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافيةحط حيث تؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة.

‏ رسمياً :

– عودة قاعات الأفراح والمناسبات

– عودة مدارس تعليم القيادة

– عودة المعاهد التعليمية

– عودة مشاغل الخياطة

– عودة حضانات الأطفال

‏︎ البروتوكولات الإضافية تشمل مدارس تعليم القيادة والمعاهد التعليمية ومشاغل الخياطة وتشييع الجنائز والصلاة عليها وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

‏بروتوكولات المعاهد التعليمية ..

︎ يجب عمل نقطة فحص عند المدخل أو البوابة الرئيسة للمعهد التعليمي بما يضمن فحص كل متدرب قبل دخوله للمعهد وقبل وصوله للقاعة واختلاطه بالمدربين أو المتدربين.

︎ ‏إلزام العاملين والحاضرين في المقبرة ارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

︎ ‏تطهير أبواب المقبرة قبل وبعد الانتهاء من دفن المتوفي.

︎ ‏يجب تقليص الحضور للجنازة إلى 50 شخص فقط ، ومنع التزاحم عند تشييع الميت.

︎ ‏تقليص عدد الأشخاص المسؤولين عن الحفر إلى شخصين ويفضل أن يكونوا من عمال المقبرة إن وجدوا.

︎ ‏يفضل منع الأطفال أقل من ١٥ سنة وكبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة من حضور مراسم تشييع ودفن الجنازة.

︎ ‏يجب على العاملين في قاعات الأفراح لبس الكمامات في جميع الأوقات بما في ذلك العاملين في منطقة الاستقبال وعمال النظافة.

︎ ‏إلزام جميع الحضور في قاعات الأفراح والمناسبات بارتداء الكمامات طوال الوقت.

︎ ‏يجب تقليل تعامل موظفات الاستقبال في قاعات الأفراح مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور مثل العباءات وغيرها ،ووضع الأغراض الشخصية في الأماكن المخصصة بدون لمسها من الغير.

︎ ‏يجب بأن لا يزيد عدد الحضور في قاعات الأفراح والمناسبات عن 50 شخص .

︎ ‏منع التزاحم في المنطقة المخصصة للفرقة الموسيقية بقاعات الأفراح وتقليلهم إلى أقل عدد ممكن وضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

︎ السماح بفتح دورات المياه وأماكن الوضوء في جميع ‎#المساجد والجوامع بشرط تخصيص عامل لتطهيرها بعد كل فريضة.

︎ ‏السماح بالقاء المحاضرات والدوس بعد الصلاة مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي ومتوافقا مع مدة فتح المسجد .

︎ ‏السماح لكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة في الصلاة داخل المساجد.

︎ ‏السماح بالصلاة في المكان المخصص بالمطارات مع ضرورة اتباع بروتوكولات المساجد.

︎ ‏السماح بفتح المطاعم في ‎#المطارات بما فيها البوفيهات والكافيهات مع ضرورة الالتزام ببروتوكولات المطاعم والكافيهات.

︎ ‏إلزام مقدم خدمة المساج والحمام المغربي والعناية المتخصصة باستخدام أدوات ذات الاستخدام الواحد لكل عميل مثل: المناشف، الليفة، والصابون.

︎ ‏محلات المساج يجب التأكد من أن جميع المنتجات المستخدمة في المساج والحمام المغربي مثل المستحضرات والكريمات تم وضعها في حاوية مغلقة بعد الاستخدام، إن لم يكن يجب التخلص منها واستبدالها.

︎ ‏يجب على موظف المساج والحمام المغربي والعناية عند التعامل مع العميل لبس أدوات الحماية الشخصية المخصصة للمهنيين وتتضمن الكمامة والقفازات وحامي الوجه أو نظارة الحماية والرداء المهني.

︎ ‏برتوكول محلات المساج استخدام غرف البخار والساونا من قبل شخص واحد كل مره، وارشاده إلى مكان جلوس مختلف عن مكان جلوس العميل الذي يسبقه مع أهمية تطهير مكان الجلوس ومقابض الأبواب بعد كل استخدام .

︎ ‏يفضل فتح أبواب غرف الساونا والبخار والحمام المغربي بعد كل عميل لضمان تجديد الهواء.

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︎ ‏السماح بتقديم الوجبات خلال رحلات الطيران.

︎ ‏السماح بالمبيعات الجوية داخل الطائرات.

︎ ‏إستمرار إغلاق المصلى داخل الطائرات.

︎ ‏ضمان التباعد الاجتماعي في دورات المياه بالمساجد بوضع علامات الانتظار وتعطيل مغسلة بين كل مغسلتين .

︎ ‏على جميع الركاب ارتداء كمامات الوجه القماشية قبل الصعود إلى الطائرة وطوال الوقت أثناء الرحلة.

︎ ‏ ضمن بروتوكولات الطيران وضع تشريعات مناسبة للمسافرين الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من الخروج من المطار أو الطائرة وأخذ بياناتهم والإبلاغ عنهم فوراً.

︎ ‏ ضمن بروتوكولات الطيران في حال وجود حالة مشتبه بها في أحد الرحلات الدولية أو المحلية القادمة يجب عزل الحالة إن أمكن، والتأكد من ارتداء الكمامات من قبل الحالة والركاب وطاقم الطائرة.

︎ ‏السماح باستخدام مواقف السيارات بدون قيود وبتقديم خدمة صف السيارات في المحلات والمراكز التجارية.

︎ ‏السماح بالسباحة الشاطئية بشرط تطبيق التباعد الاجتماعي.

︎ ‏السماح بالوصول الكامل إلى المركز التجاري ومرافقه مع تطبيق الاجراءات بما في ذلك :

-مناطق الجلوس

-تناول الطعام

-الصلاة

-دور السينما

-صالات الألعاب

︎ ‏السماح بفتح المطاعم والصالات المخصصة للطعام في المحال التجارية والمولات مع ضرورة الالتزام ببروتوكولات المطاعم والمقاهي.

︎ ‏السماح في المولات بأماكن الترفيه والألعاب بما فيها المخصصة للأطفال مع ضرورة اتباع بروتوكولات الأماكن الترفيهية.

︎ ‏إستمرار إغلاق أماكن قياس الملابس في المولات والمحال التجارية.

︎ ‏السماح بتجربة المواد داخل المتجر في المولات والمحال التجارية.

︎ ‏السماح بتجربة المواد في أسواق النفع العام مثل تجربة عينات المواد الغذائية.

︎ ‏تطبق مطاعم الفنادق كافة إجراءات بروتوكولات المطاعم.

︎ ‏تطبق الفنادق كافة إجراءات بروتوكولات المساجد فيما يخص تطبيق الاشتراطات الصحية للمنطقة المخصصة للصلاة.

︎ ‏تطبق الفنادق كافة إجراءات البروتوكولات الاجتماعية فيما يخص تطبيق الاشتراطات الصحية لقاعات الأفراح والمناسبات.

︎ ‏منع أي شخص لا يرتدي الكمامة من الدخول لدور ‎#السينما.

︎ في حال تسجيل حالة مؤكدة بكورونا بين أحد القائمين على دور السينما فيجب إغلاق دور السينما وتعليق العمل فيه حتى يتم تطهير جميع الصالات وتهويتها بشكل جيد .

︎ ‏ المنشأة الرياضية يجب الحرص على منع التزاحم في منطقة حوض السباحة وذلك بتقليل الطاقة الاستيعابية للمسبح بحيث تضمن مسافة آمنة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين بين المتدربين.

︎ ‏استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل .

︎ ‏السماح بـالأكل داخل المطاعم ، وأماكن ألعاب الأطفال في المطاعم المخصصة لغرض الترفيه.

︎ ‏السماح بفتح غرف الصلاة في محطات القطار مع الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي.

︎ ‏السماح بممارسة الأنشطة الرياضية لمن تقل أعمارهم عن 15 سنة في الصالات الرياضية بشرط أن تكون المنشأة أو المسابقة الرياضية مخصصة لهذه الفئة السنية دون غيرهم.

︎ ‏بروتوكول المنشآت الرياضية في الملاعب:

– منع المصافحة والعناق بعد تسجيل الأهداف وغيرها .

– يجب على المدربين والجهاز الإداري والطبي لبس الكمامة.

– يجب تطهير قوائم أبواب المرمى، والكُرات المستخدمة بعد كل تدريب أو مباراة.

– يمنع حضور الجماهير .

