تعرف على الإجراءات الاحترازية الإضافية بشأن الأماكن الترفيهية

أعلنت وزارة الداخلية، البروتوكولات الوقائية الإضافية والمعدلة، إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا، للقطاعات المعلنة بتاريخ الـ«28» من شهر شوال 1441هـ.

وجاء من بين تلك الإجراءات تلك التدابير المتعلقة بحماية العاملين والزوار والعملاء والقائمين على الأماكن الترفيهية من مخاطر الإصابة بالفيروس.

وتضمنت تلك الإرشادات الزام العاملين التقليل من التواصل الشخصي مع العملاء والزوار ولبس الكمامة عند التعامل معهم والالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل الأوقات، وكذلك عند عملية بيع التذاكر أو المأكولات والمشروبات.

ووفق الإرشادات، يتم منع الباعة المتجولين من قبل المطاعم والكافيات واقتصار تقديم المأكولات والمشروبات في المكان المخصص لذلك

وتعيين مشرفين لتقليل التجمعات بين الأسر المختلفة بشكل عام والالتزام بالتباعد الاجتماعي على أن يكون بين كل أسرة والأخرى مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر إلى مترين.

وتتضمن التدابير الوقائية التأكيد على الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة أربعين ثانية في كل مرة على الأقل، أو تطهير اليدين بمطهر معتمد لمدة لا تقل عن عشرين ثانية في حال عدم توافر الماء والصابون.

كما يجب الحرص على لبس الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم للأشخاص الزائرين والعاملين والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص ومنع الذين لا يرتدون الكمامات من دخول أو استخدام المرافق الترفيهية.

ووفق الإرشادات، لا يجب إجبار المشاركين في الألعاب الرياضية التي تتطلب مجهودًا بدنيًّا في أماكن الترفيه على ارتداء الكمامات وقت ممارسة الرياضة مع المحافظة على مسافة كافية بين المشاركين.

ويلزم الحرص على ارتداء أدوات الحماية، مثل القفازات بالإضافة الى الكمامات عند تنظيف أو تطهير الأماكن الترفيهية والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص.

ويتم الترصد الوبائي بعمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت (سعال أو ضيق في التنفس).

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ويمنع الزوار والعملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المكان.

كما يتم قياس درجة الحرارة لجميع القائمين على الأماكن الترفيهية وجميع العمال يوميًّا قبل بداية فترة العمل وتسجيل درجة الحرارة وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص.

وتتضمن الضوابط، عدم تمكين أي شخص من القائمين على الأماكن الترفيهية، لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المكان حتى زوال الأعراض، حسب تقرير الطبيب المعالج.

وتلزم الضوابط بالإبلاغ عن الحالات بين القائمين على الأماكن الترفيهية والعاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس)، ويشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد-١٩، ويجب منعهم من دخول الأماكن الترفيهية وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالات والاتصال فورًا على ٩٣٧؛ لمعرفة التوجيهات المطلوبة لإحالتهم إلى المستشفى.

وفي حال وجود سكن للعاملين، فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-١٩).

وعند تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق الإجراءات والاحترازات الوارد في دليل التعامل مع الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 بمقر العمل والصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

يجب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة لحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقًا للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة.

يجب أن تتم توعية العاملين والزوار والقائمين على الأماكن الترفيهية عن أعراض المرض ووسائل انتقال المرض وخطورته وتوعيتهم بتجنب الذهاب إلى هذه الأماكن في حال ظهور أي اعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة.

توعية العاملين والزوار والقائمين على الأماكن الترفيهية بضرورة الإفصاح عن ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة وذلك بالاتصال بالرقم ٩٣٧.

نشر المنشورات التوعوية في جميع مداخل الأماكن الترفيهية وفي أماكن بارزة، ويفضل أيضًا نشرها عند شراء التذاكر، وذلك عن طريق الرسائل النصية، البريد الإلكتروني أو عن طباعتها على التذاكر، ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين وحثهم على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.