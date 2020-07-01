5ضوابط لوقاية مستأجري السيارات من كورونا المستجد

حددها المركز الوطني للوقاية
أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الأربعاء، مجموعة من الإرشادات لوقاية مستأجري السيارات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتتضمن الإرشادات التعاون مع نقاط الفرز في المداخل لقياس درجة الحرارة، وعدم الدخول في حال ارتفاع الحرارة أو وجود أعراض تنفسية، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الصحية كلبس الكمامة وغسل أو تعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي في جميع مراحل استئجار السيارة.
كما تشمل الإرشادات الالتزام بآداب العطس والسعال، والتأكد من تطهير الأسطح المشتركة التي تتم ملامستها في المركبات المستأجرة بشكل مستمر مثل المفاتيح ومقابض الأبواب، والمقود، وحزام الأمان، كما يُفضل استخدام وسائل الدفع الإلكترونية ما أمكن ذلك.
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