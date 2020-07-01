«تعارفوا للإرشاد الأسري» يتعاون مع «بر الرياض» لخدمة المستفيدين

عقد الأمين العام لجمعية البر الخيرية الأهلية في الرياض الدكتور ثامر بن ناصر الغشيان؛ اجتماعًا تعاونيًا مع مركز «تعارفوا للإرشاد الأسري» برئاسة الدكتور سعود المصيبيح، وذلك ضمن التعاون بين الجمعية والمركز لخدمة المستفيدين.

وأوضح أمين عام الجمعية آليات عملها ونشاطها لخدمة الأسر والمجتمع وتنوع هذه الأنشطة بين الدعم المالي والرعوي والتنموي مع حرص الجمعية على الاعتماد على التقنية وتسهيل آلية العمل؛ لمساعدة الأسرة وتلبية متطلباتها.

يأتي ذلك بتوجيه ودعم من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من الجمعية.

من جهته، قدم الدكتور المصيبيح عرضًا عن نشاط وعمل مركز «تعارفوا للإرشاد الأُسَري»، والذي يعمل على تقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية والتربوية، بوجود نخبة من الاستشاريين والاستشاريات في تخصصات ومجالات عمل المركز، وإطار العمل المشترك للتعاون في تقديم الاستشارات للأسر المستفيدة من الجمعية.

