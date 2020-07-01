المعلمي: نتوقع من مجلس الأمن تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران

أوضح أن المملكة واجهت الكثير من التهديدات
قال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن السعودية تتوقع من مجلس الأمن تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران.
وأضاف المعلمي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه يجب عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرًا، مشيرًا إلى أن المملكة واجهت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية، وفق العربية.
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