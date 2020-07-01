بالصور.. تدشين مبادرة تنمية قدرات المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بجازان

دشّن نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، عن بُعد، مبادرة (دعم قدرات المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي) بعدد من المهارات الحرفية والمهنية.

وخلال الفعالية، استمع نائب أمير المنطقة إلى شرح مفصل من وكيل وزارة الإسكان المهندس أحمد بن علي القرعاوي، عن المبادرة التي تستهدف تدريب الأسر المستفيدة من (الإسكان التنموي) على عدد من الحرف والمهن، وإكساب تلك الأسر مهارات حرفية ومهنية؛ تُسهم في توفير الاحتياجات المادية لها، عبر مصدر دخل إضافي.

واطلع نائب أمير المنطقة أيضًا على عرض مماثل من مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي، حول المبادرة التي بدأ تطبيقها على عدد من التابعات لـ(جمعية البر الخيرية) بتدريبهن على إنتاج بعض المنتجات.

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ونوّه نائب أمير المنطقة جازان خلال مراسيم تدشين المبادرة، بما توليه حكومة المملكة من حرص ورعاية واهتمام بكل ما يحقق ويعزز استقرار وراحة ورفاهية المواطن، مثنيًّا على جهود فرع وزارة الإسكان، وما تقوم به من أعمال ومهام لخدمة المواطن بالمنطقة.

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