الجامعة الإلكترونية.. تعرف على برامجها وشروط ومستندات القبول

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة، وما يُعادلها من الطلاب والطالبات لدراسة البكالوريوس بكليّات الجامعة للعام الأكاديمي 1442هـ، واستقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت الجامعة السعودية الإلكترونية إعلان، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، بدء عمادة القبول وشؤون الطلاب قبول طلبات الالتحاق عبر بوابة القبول الإلكترونية، ابتداء من الأحد 21/11/1441هـ الموافق 12/07/2020م، حتى الخميس 2/12/1441هـ الموافق 23/07/2020م.

التخصصات المتاحة بالجامعة الإلكترونية

وأوضح وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية، للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين، أن التخصصات المتاحة للقبول في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ للطلاب والطالبات في فروع الجامعة في كل من الرياض، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، وأبها، وجازان، والأحساء، والقصيم، وتبوك، هي:

• التجارة الإلكترونية والمحاسبة وإدارة الأعمال والمالية من كلية العلوم الإدارة والمالية

• علوم الحاسب وتقنية المعلومات من كلية الحوسبة والمعلوماتية

• والمعلوماتية الصحية والصحة العامة من كلية العلوم الصحية

• اللغة الإنجليزية من كلية العلوم والدراسات النظري

وأفاد المسؤول بالجامعة السعودية الإلكترونية، بأن الجامعة تقبل المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها بغض النظر عن سنة التخرج والعمر.

وأشار كذلك إلى أن الجامعة السعودية الإلكترونية، لا تشترط على المتقدم إحضار نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي على أن يتم القبول بحسب المفاضلة تنافسيًّا بين المتقدمين على أساس نسبة الثانوية العامة.

ودعا وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية، للشؤون التعليمية من يرغب في الحصول على المزيد من المعلومات حول إجراءات القبول والتقديم والشروط والأحكام إلى زيارة موقع الجامعة الرسمي عبر الرابط (من هنا)

الشروط والمستندات

وحددت عمادة القبول وشؤون الطلاب بالجامعة السعودية الإلكترونية، الشروط الضرورية اللازم توافرها في المتقدمين للالتحاق بالجامعة والمتمثلة في:

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• حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها

• لا يشترط لقبول المتقدم سنوات محددة للتخرج من الثانوية العامة أو ما يُعادلها

• تعتمد المفاضلة بين المتقدمين في فروع الجامعة على نسبة الثانوية العامة أو ما يُعادلها

• تقديم معلومات خاطئة أثناء عملية التقديم سيؤدي إلى إلغاء القبول

• وكشفت الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن المستندات اللازم إرفاقها مع طلبات الإلتحاق بالجامعة والمتمثلة في:

• أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها مع كشف الدرجات.

• أصل معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

• صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدمين والمتقدمات أو صورة من سجل الأسرة (بطاقة العائلة) للمتقدمة.

• صورة من الإقامة سارية المفعول بالنسبة لغير السعوديين.

• صورة من الهوية الوطنية للأم بالنسبة للمتقدمين والمتقدمات من غير السعوديين من أم سعودية.

ونوهت الجامعة السعودية الإلكترونية، بأن حظر الرسائل الدعائية من إعدادات الهاتف الجوال ، قد يؤدي إلى عدم وصول الرسائل النصية الواردة من الجامعة، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول بالدخول لأيقونة نتيجة القبول؟

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