«التقاعد» تُحدد نصيب المستحقين لمعاش المتقاعد المتوفى في 4 خطوات

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمة المستفيدين لتحديد نصيب المستحقين لمعاش المتقاعد المتوفى، عبر بوابتها الالكترونية.

وعبر «إنفوجراف» على تويتر، أوضحت المؤسسة أن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي التقدم بطلب تخصيص نصيبهم عبر بوابة التقاعد الإلكترونية، وإدخال البيانات الأساسية، مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من صحة تلك البيانات واستيفاء البيانات المتبقية عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

Advertisements

وحدّدت المؤسسة العامة للتقاعد (4) خطوات للحصول على الخدمة، تتمثل في الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية في أعلى الصفحة، ثم الدخول إلى النفاذ الوطني الموحد، وتحديد خدمات زائر، والضغط على تخصيص المستفيدين، وأخيرًا إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

اقرأ أيضًا:

«التقاعد» تودع أكثر من 6.6 مليار ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو

