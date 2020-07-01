طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لتكوين السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على (4) مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: تتهيأ الفرصة لتكوين السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير والباحة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وحسب توقعات الهيئة، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين 18 و42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر ومترين ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

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وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة بين12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:

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