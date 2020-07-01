بالصور.. اتفاقية تعاون بين موارد الرياض وجامعة الملك سعود

لتبادل المعلومات والخبرات بين الجهتين

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك مع كلية الآداب بجامعة الملك سعود بالرياض في مجالات التطوير والتدريب والبحوث لخدمة منسوبي الجهتين. ووقع الاتفاقية الجانبين مدير عام فرع الموارد بالرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي وعميد كلية الآداب الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود بحضور مساعد مدير عام الموارد للتنمية بالرياض علي القباني ومديرة المسؤولية المجتمعية نوف الدوسري. وتنص اتفاقية التعاون على تبادل المعلومات والخبرات بإتاحة فرص التدريب لطلاب قسم الدراسات الاجتماعية بفروع الموارد والتنمية وعقد الشراكات البحثية والتدريبية بين منسوبي الجهتين؛ لتعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم في المجال الاجتماعي. وقال الدكتور الحربي إن فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض، يهدف بهذه الشراكات إلى تعزيز قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

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