فتح باب القبول والتسجيل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.. غدًا الخميس

تبدأ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، غدًا الخميس، فتح باب القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي الجديد، لخريجي الثانوية العامة، ويستمر التقديم حتى الـ11 من شهر ذي القعدة الحالي.

وأكدت الجامعة سعيها إلى قبول الطلاب المتميزين دراسيًا من خريجي الثانوية العامة أو الثانوية نظام المقررات (علوم طبيعية)؛ بناءً على ثلاثة معايير أساسية، تشمل نسبة الثانوية العامة أو المعدل التراكمي للثانوية نظام المقررات، واختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي، الذي يتم باحتساب نسب مئوية موزونة لكل منها، وإيجاد درجة مركبة يتم بموجبها قبول الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات حسب ما تحدده الجامعة.

أوضحت الجامعة، في بيان، أنه بالنسبة للدارسين باللغة العربية يجب أن يكون الطالب خريج الثانوية العامة أو الثانوية نظام المقررات (علوم طبيعية - بنين) في العام الذي يتم فيه القبول أو العام السابق له، كما يشترط دخول الطالب اختبار القدرات العامة للتخصصات العلمية، ويحق له استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها في العام الذي يتم فيه القبول أو العامين السابقين له.

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وأكدت الجامعة أهمية دخول الطالب الاختبار التحصيلي في العام الذي يتم فيه القبول أو العام السابق له، شريطة ألا يكون سبقت له الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أو برنامج الدبلوم الجامعي، أو أي من كليات المجتمع التابعة للجامعة.

أما بالنسبة لطلاب الثانوية الدارسين باللغات الأجنبية، اشترطت الجامعة، ألا يقل عمر الطالب عن 17 سنة، وأن يكون خريج الثانوية (علوم طبيعية) في العام الذي يتم فيه القبول أو العام السابق له، وعلى الطالب الدارس لأي منهج عالمي الحصول على شهادة من المدرسة التي التحق بها.

وأضافت الجامعة، أنه يحق للطالب استخدام نتيجة الاختبار التي حصل عليها في العام الذي يتم فيه القبول أو العامين السابقين له، ودخول الطالب الاختبار التحصيلي في العام الذي يتم فيه القبول أو العام السابق له، شريطة ألا يكون سبق للطالب الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أو برنامج الدبلوم الجامعي، أو أي من كليات المجتمع التابعة للجامعة.