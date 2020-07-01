السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 17 مهاجرًا غير شرعي



تونس 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الأمن التونسي 17 مهاجراً غير شرعي بمحافظتي مدنين والكاف الواقعتين جنوب وشمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية تونسية اليوم، أن حرس السواحل بمدينة جرجيس بمحافظة مدنين أوقف في عمليتين منفصلتين 14 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة شواطئ ميناء جرجيس، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

ولفتت المصادر الانتباه إلى حجز القاربين ومبلغ مالي من العملة الأجنبية لدى المهاجرين.

وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البري أوقفت ثلاثة مهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة بمدينة قلعة سنان بمحافظة الكاف إثر اجتيازهم الحدود البرية الجزائرية باتجاه الأراضي التونسية، مشيراً إلى إخضاع الأشخاص للحجر الإجباري قبل عرضهم على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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21:40ت م

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