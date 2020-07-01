السعودية اليوم / إسبانيا تسجل ثماني وفيات و 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واس

سجلت إسبانيا ثماني وفيات و 149 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم: إن العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) ارتفع إلى 249659 حالة، فيما بلغ العدد الرسمي للوفيات 28363 حالة.

// انتهى //

21:40ت م

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مدريد 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسسجلت إسبانيا ثماني وفيات و 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في يوم واحد.وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم: إن العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي.سي.آر) ارتفع إلى 249659 حالة، فيما بلغ العدد الرسمي للوفيات 28363 حالة.// انتهى //21:40ت م0223

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