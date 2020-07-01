السعودية اليوم / المعهد الثانوي الصناعي بالطائف يعلن بدء القبول للبرامج التدريبية المسائية



الطائف 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

أعلن المعهد الثانوي الصناعي بالطائف عن فتح القبول والتسجيل في البرامج التدريبية المسائية المهنية ولمدة فصل تدريبي .

وأوضحت إدارة القبول أن البرامج تتضمن أساسيات التبريد واللحام ، وأساسيات الإلكترونيات ، والإنشاءات الكهربائية ، وتشغيل آلات المخارط والفرايز ، وأساسيات أشغال النجارة ، وميكانيكا هيل السيارات ، ولحام سمكرة المركبات .

وأبانت أن شروط القبول في برامج المعاهد الصناعية حصول المتدرب على شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى ، حيث يتاح البرنامج للموظفين وغير الموظفين للسعوديين وغير السعوديين .

// انتهى //

21:27ت م

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