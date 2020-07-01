السعودية اليوم / الضمان الصحي و الهيئة العامة للمنافسة يبرمان اتفاقية لتعزيز مناخ المنافسة وحماية سوق التأمين



الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

أبرم مجلس الضمان الصحي التعاوني مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنافسة للاتفاق بموجبها على تنظيم مجالات التعاون بينهما لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة وتعزيز مناخ المنافسة العادلة و حماية سوق التأمين الصحي الخاص، وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي: إن المذكرة جاءت مطابقة لرؤية المجلس نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة التأمين الصحي الخاص، كما أنها تدّعم اختصاصه في الإشــراف عــلى

تطـبيق النظام، والرقـابة على شـركات التـأمـين المؤهلة ومـقدمـي الـخدمـة المعتمدين"، مبيناً أنّ ميادين التعاون مع الهيئة العامة للمنافسة أضحت أكثر اتساعاً بما يخدم ويعضد أهداف وتطلعات الطرفين وإسهامهما في تحقيق الإنجازات المستهدفة وفق الأنظمة التي تحكم عمل ونطاق إشراف كل طرف، وذلك عبر مد جسور التواصل المرن بين الجانبين بما يحقق آثاراً إيجابية على تنفيذ المهام الموكلة لكلٍ منهما.

وأضاف الغامدي "إنّ من بين أهداف المذكرة رفع مستوى الوعي البنَّاء بين المؤسسات الحكومية والمستثمر والمستهلك في قطاع التأمين الطبي والأسواق ذات العلاقة من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والقواعد الإجرائية وبلورة إجراءات التنسيق والتعاون بين الطرفين بالتكامل والتنسيق المشترك في مجال تطبيق النصوص والقواعد النظامية التي تعزز مناخ المنافسة بالقطاع وترفع مستوى رفاهية المستفيدين من التأمين الصحي، إضافة إلى تبني برامج نشر ثقافة المنافسة العادلة وتعريف المجتمع وقطاع الأعمال بقواعد المنافسة وحماية المستهلك، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها، مشيرا إلى أنّ هذه الجهود تصب في اتجاه تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 ذات الصلة بالاختصاصات والمهام الموكلة لكلا الطرفين، وإطلاق المبادرات الثنائية لدعم التنمية الاقتصادية و لتعزيز مبادئ الشفافية العالية في تبادل البيانات والمعلومات بوضوح وسهولة لأصحاب المصلحة والمستفيدين.

// انتهى //

21:26ت م

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