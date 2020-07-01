

جنيف 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واس

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن عدد الإصابات بمرض كوفيد ١٩ يتزايد كل يوم، وقد بلغ عدد المصابين في العالم ١٠،٣ ملايين شخص، وأكثر من 655 ألف حالة وفاة.

وجدد أدهانوم خلال مؤتمر صحفي اليوم الدعوة لاتباع نهج شمولي للقضاء على الفيروس عبر تدريب العاملين الصحيين والكشف عن الإصابات وعزلها وعلاجها وتتبع المخالطين وتطبيق التباعد البدني ووضع الكمامات.

وأشار إلى أن الدول التي طبقت هذا النهج هي التي نجحت في كسر حلقة العدوى ولازالت هناك فرصة للدول التي لم تطبقه حتى الآن للبدء في ذلك مثلما حدث في إيطاليا وإسبانيا التي كانت بؤرة الوباء في مارس ونجحا في احتواء الأزمة.

وقال أدهانوم إن المنظمة ستجري تقييماً لإنجازات مختلف الأقاليم خلال الأسابيع المقبلة لاستخلاص الدروس.

من جانب آخر، أفاد المدير الإقليمي لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظاري بأن الإقليم شهد حتى الآن مليون حالة إصابة ، ويشهد زيادة مطردة في الأعداد وإصابات جماعية منذ شهر مايو, مشيراً إلى أن عدد الإصابات في شهر يونيو وحده يتجاوز عدد الإصابات منذ يناير إلى آخر مايو.

وأعرب المنظاري عن القلق إزاء الأوضاع في الدول التي تعاني من النزاعات وحيث يعيش الناس في مخيمات وقد دمرت الحرب نظمها الصحية، مضيفاً أنه لازال هناك فرصة لاحتواء الفيروس في تلك البلدان ، حيث تعمل المنظمة مع الحكومات والشركاء للحد من انتشار العدى والحصول علي بيانات دقيقة.

وأوضح أن أكثر من ٢٠٠ عامل صحي من فريق المنظمة أصيب بالفيروس وتوفي منهم اثنان ، ويواصل الفريق العمل وتلتزم المنظمة بتحقيق أهدافها.

// انتهى //

21:18ت م

0214





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة العالمية: إصابات كورونا في إقليم شرق المتوسط بلغت مليون حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.