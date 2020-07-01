السعودية اليوم / تدخل جراحي ناجح لاستئصال ورم من بطن مريضة بالنعيرية



الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

تمكن أطباء مستشفى النعيرية العام – أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية – من إجراء عملية جراحية هي الأولى من نوعها لمواطنة في العقد الثالث من العمر تعاني من آلام حادة ومستمرة في البطن ، حيث راجعت عيادة الجراحة بالمستشفى العام وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة تبين وجود ورم سرطاني مستدير داخل مساريق الأمعاء " أغشية جدار الأمعاء "، وبناء عليه تقرر إجراء عملية استكشاف للبطن، وأدخلت المريضة لغرفة العمليات وأجريت لها عملية لاستئصال الورم وجزء من الأمعاء الدقيقة والقولون وإعادة توصيل للأمعاء وتنظيف البطن، وقدر وزن الورم ب 2 كيلو تقريباً وقطر 30 سم، واستغرقت العملية الجراحية قرابة 3 ساعات تكللت بالنجاح، وبعد تماثلها للشفاء التام غادرت المستشفى لتتابع بعد ذلك في عيادة الجراحة.

// انتهى //

21:17ت م

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