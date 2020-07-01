السعودية اليوم / وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية / إضافة ثانية واخيرة



الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية ، بالإضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس

وأوضح المصدر أن البروتوكولات" الوقائية الإضافية والمعدلة التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: ‏https://covid19awareness.sa/archives/5460، وتشمل التالي:

أولاً : ملحق البروتوكولات الإضافية:

1. بروتوكولات مدارس تعليم قيادة المركبات.

2. بروتوكولات المعاهد التعليمية.

3. بروتوكولات محلات ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية.

4. بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها.

5. بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

6. بروتوكولات مراكز ضيافة وحضانات الأطفال.

// يتبع //

21:05ت م

0208 الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية ، بالإضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وأوضح المصدر أن البروتوكولات" الوقائية الإضافية والمعدلة التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: ‏https://covid19awareness.sa/archives/5460، وتشمل التالي:أولاً : ملحق البروتوكولات الإضافية:1. بروتوكولات مدارس تعليم قيادة المركبات.2. بروتوكولات المعاهد التعليمية.3. بروتوكولات محلات ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية.4. بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها.5. بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.6. بروتوكولات مراكز ضيافة وحضانات الأطفال.// يتبع //21:05ت م0208 عام / وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية / إضافة أولى

ثانياً : البروتوكولات المعدلة

1. بروتوكولات المساجد.

2. بروتوكولات محلات الحلاقة.

3. بروتوكولات صالونات التجميل.

4. بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي.

5. بروتوكولات عبّارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع.

6. بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

7. بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشترك.

8. بروتوكولات المطاعم والمقاهي.

9. القطارات.

// يتبع //

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0209 عام / وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية / إضافة ثانية واخيرة

10. بروتوكولات الأنشطة الرياضية الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية، الخاصة بالتدريبات الرياضية، والخاصة بالملاعب والمنافسات الرياضية.

11. بروتوكولات أماكن الترفيه المفتوحة.

12. بروتوكولات الأنشطة والرحلات البحرية.

13. بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.

وتهيب الوزارة - في الوقت ذاته - بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس والمتمثلة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة حفاظاً على سلامة الجميع.

// انتهى //

21:05ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.