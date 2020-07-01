السعودية اليوم / المغرب تسجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الرباط 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 103 إصابات جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات استقر عند 228 بعد عدم تسجيل أية وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة سبع، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8920 بعد تعافي 106 أشخاص آخرين.

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21:04ت م

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الرباط 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 1 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 12636 إصابة.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات استقر عند 228 بعد عدم تسجيل أية وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة سبع، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8920 بعد تعافي 106 أشخاص آخرين.// انتهى //21:04ت م0206

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