شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق إرهاب الحوثي.. شاهد لحظة استهداف مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

عرضت قناة "الإخبارية"، الفيديوهات الكاملة لاستهداف مطار أبها في أغسطس الماضي، من قبل ميليشيات الحوثي. وأوضحت الفيديوهات تعرض المدنيين للاستهداف المباشر. وكانت الميليشيا الحوثية، قد أعلنت مسؤوليتها الكاملة عن الهجوم الذي استهدف موقع مدني ومواطنين مدنيين، وهو ما يصنّف جريمة حرب من قبل القانون الدولي الإنساني.

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