مقارنة بين Eau de Parfum و Eau de Toilette

2020-07-01

متابعات الخليج 365 - محمد الحكيم

العطور من الأشياء التي تحتاج تركيزًا في الشراء، وتختلف باختلاف تركيز المادة الخام الموجودة في العطر وهناك مجموعة من رموز العطور وتنقسم إلى 4 أنواع هي ـ Eau de Parfum والـ Parfum والـ Eau de Toilette والـ Eau de Cologne والـ Eau Fraiche.

ومن الملاحظ أن الأسماء فرنسية الأصل؛ ذلك لأن صناعة العطور اشتهرت في القارة الأوروبية في القرن التاسع عشر، ومكونها الأساسي الخليط ما بين الماء والإيثانول (الكحول)، بالإضافة إلى العطر الزيتي، ومع تطور العصور أصبح هناك أنواع كثيرة جدًا لا يمكن حصرها من العطور، وتركيزات مختلفة.

معلومات مهمة عن Eau de Parfum

هو رمز عطري واختصاره EDP وهي من العطور الأكثر رواجًا، وتتراوح فيه النسبة الخام من العطر بين 15% إلى 20% لذا فهي الأقل سعرًا بين أنواع العطور، وتظل رائحة هذه الفئة ما بين 4 إلى 5ساعات، وهو مناسب للأشخاص الذين يعانون من الحساسة مقارنة بأنواع العطور الأخرى، وهذه الفئة يتم استخدامها كثيرًا في كل من فصلي الخريف، والشتاء، كما يعتبر الكثيرون أنها تضم أفضل العطور للنساء، حيث تُقدم توازنًا جيدًا بين قوة العطر والسعر.

أكثر العطور شهرة من هذه الفئة:

عطر (بالوما بيكاسو) Paloma Picasso 50ml EDP.

عطر (فيرزاتشي للنساء) Versace Pour Femme 50ml EDP.

ما هو الـ Parfum ؟

هو العطر ذو التركيز الأكبر وتصل نسبة تركيز العطر فيه ما بين 20% – 40%، وهو يناسب الأفراد من أصحاب البشرة الحساسة الذين يصابون بحساسية من كمية الكحول؛ لذلك تكون قليلة جدًا فيه مقارنة بأنواع الروائح الأخرى، ولا تؤدّي إلى جفاف البشرة، ويدوم لثماني ساعات، وهو الأغلى ثمنًا، ويفضل استخدامها في فصل الشتاء بسبب قوتها.

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ما هو الـ Eau de Toilette ؟

هو عطر متوسط التركيز 5%- 15% ويناسب فصل الصيف، ويدوم من 4 إلى 5 ساعات، واختصار هذه النوعية EDT ومن العطور الشائعة؛ لأن السعر الخاص بها مناسب، ويمكن استخدامها بصورة يومية خاصة في الصيف والربيع.

أكثر العطور شهرة من هذه الفئة:

عطر (دولتشي آند غابانا لايت بلو للنساء) Dolce & Gabbana Light Blue for Women EDT.

عطر (غوتشي) للرجال Gucci Pour Homme for Men EDT.

ما هو عطر الـ Eau de Cologne ؟

يوجد به كمية كبيرة من السبيرتو وكثافة من 2٪ إلى 4٪ من العطر، ويستخدم فيه وصفة تقليدية تحتوي على الأعشاب والحمضيات، وهو من الأكثر شيوعًا كعطر بين الرجال، ويدوم بين ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين.

وهو من العطور المنعشة في المناطق الحارة؛ لذلك يوجد في زجاجات كبيرة الحجم، وبسعر أقل من جميع أنواع العطور السابقة.

أكثر العطور شهرة من هذه الفئة:

• عطر (شانيل) Chanel Eau De Cologne.

ما هو عطر الـ Eau Fraiche ؟

وهو الأخف بين العطور وتصل كثافته بين 1% و 3%، ويستبدل فيها السبيرتو بالمياه، ويدوم أقلّ من ساعتين، وتوجد مجموعة أخرى من العطور يتم استخدامها فيما بعد الحلاقة، ويتم مزج بها عطور مختلفة للوصول إلى التركيبة الأفضل.