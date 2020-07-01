تقويم التعليم تحدد موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

2020-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت هيئة تقويم التعليم، اليوم الأربعاء، موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

‏وأوضح الدكتور عبدالله السعدوي، مدير إدارة القياس والاختبارات في هيئة تقويم التعليم والتدريب لقناة الإخبارية، أن اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل، وستكون الفترة الثانية بعدها بـ6 أشهر.

ماهية الرخصة المهنية للمعلمين:

يذكر أن هيئة تقويم التعليم أوضحت في وقت سابق ماهية الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

وقالت تقويم التعليم: إن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هي وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة، وتعد الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

طريقة الحصول على الرخصة المهنية:

أما الحصول على الرخصة فيكون عن طريق الاختبارات المهنية، وهي اختبارات مقننة لقياس القدرات التربوية والتخصصية للمعلمين مبنية على المعايير المهنية التربوية والتخصصية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من قسمين، الأول هو الاختبار التربوي العام والثاني الاختبار التخصصي.

ويمكن الاطلاع على تغريدة هيئة تقويم التعليم عبر الرابط

ما هي الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات؟#لائحة_الوظائف_التعليمية pic.twitter.com/wKqmabC9qX — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) June 29, 2020

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وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، اليوم الأربعاء 10/ 11/ 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م؛ تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

يأتي ذلك بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقًا) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10/ 11/ 1441هـ، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين في الميدان التعليمي وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقًا) في تلك التعديلات؛ وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.

وعملت الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في فترة النفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد؛ وفقًا للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.

لائحة الوظائف التعليمية الجديدة:

وتعد لائحة الوظائف التعليمية نتاج عمل مشترك بين الجهات الثلاث ذات العلاقة، حيث تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقًا) إعداد اللائحة بالمشاركة مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية.

بينما قامت وزارة التعليم بإعداد جداول تسكين المعلمين على الرتب الجديدة والمستوى والدرجة والراتب، وفقًا لأحكام لائحة الوظائف التعليمية، وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية (مع الالتزام بما تضمنّه دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية).

كما تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعداد ومراجعة مواد وأحكام اللائحة، ومراجعة سلم الرواتب، والمزايا المالية، وإعداد إطار العمل التنظيمي، كذلك تولت هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط الترخيص المهني، وإعداد المعايير المهنية، والاختبارات التربوية العامة والاختبارات التخصصية، وتحديد مواعيدها والإعلان عن نتائجها، ومنح الرخص المهنية لمزاولة مهنة التعليم.

وستعمل الجهات الثلاث على متابعة تنفيذ ما نصت عليه اللائحة من أهداف ومزايا، ومن ذلك تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين نواتج التعلم، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية.

وسعت اللائحة للحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات التي كانت في اللائحة السابقة بما يخدم أهدافها.

وحرصت الجهات الثلاث على أن يكون التسكين على سلم الرواتب الجديد بالراتب المساوي أو يزيد على الراتب السابق للمعلم، لضمان عدم نقص الراتب.

مميزات لائحة الوظائف:

وتتميز اللائحة الجديدة بأنّ ترقية المعلم من رتبة معلم ممارس إلى رتبة أعلى لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة، وإنما تتم بالرقم الوظيفي نفسه، كما تضمنت اللائحة معايير مهنية لترقية المعلّم للرتبة الأعلى مبنية على الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي، بما يحقق مبدأ العدالة في منح الحوافز، وحث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز، وتطوير الكوادر القيادية بالمدارس على أساس من الكفاءة والجودة المهنية، وتطبيق معايير الجودة على أدائهم، والتشجيع على الالتحاق ببرامج التطوير المهني، كذلك شملت اللائحة التعليمية الجديدة إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تضمنتها اللائحة.

ما هي الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات؟

فيديو.. آلية اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

ما هو اختبار الرخصة المهنية بديل كفايات المعلمين ؟