مدني أبها ينتشل جثة مواطن غرق في سيل بوادي الخليف

2020-07-01

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

انتشلت فرق الدفاع المدني بمدينة أبها، اليوم الأربعاء، جثة مواطن غرق في وادي الخليف بمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محـمد بن عـبده السـيد، بأنهم تلقوا بلاغًا مساء هذا اليوم الأربعاء 10/ 11/ 1441هـ عن (اجتراف السيل لمركبة مواطن سبعيني أثناء عبوره بمركبته لوادي الخليف في قرية قرضة).

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وأضاف أنه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وتكثيف الجهود قبل حلول الظلام، وعند الوصول وجد بأن الحالة عبارة عن (اجتراف مواطن سبعيني في سيل أثناء عبور الوادي بمركبته، وقد قامت الفرق بالبحث في الوادي وتمشيط بقية المنحدرات الوعرة فيه وفي تمام الساعة (17:19) تم العثور على جثة المفقود في تجمعات للمياه على جانب الوادي في أحد الحقول على بعد مسافة 1300 متر تقريبًا من نقطة الاجتراف واستخراج الجثة ونقلها إلى اقرب نقطة تصلها المركبات.

وتقدم النقيب السيد بخالص العزاء لأسرته والرحمة والمغفرة للفقيد، وجدد التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول وعدم الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني، متمنيًا السلامة للجميع.