محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي للفروسية عن برنامجه الزمني لمنافسات قفز الحواجز والقدرة والتحمل والتقاط الأوتاد للعام 2020 - 2021، وتنطلق أول المنافسات في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر المقبل ببطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز.

وشهد البرنامج الذي تم الإعلان عنه 35 بطولة لقفز الحواجز بينها ثماني بطولات دولية والبقية محلية توزعت بين مدينتي جدة والرياض.

فيما شهد برنامج القدرة والتحمل 11 سباقاً منها ستة سباقات تأهيلية وخمسة سباقات رسمية من بينها السباق الأغلى في العالم على كأس خادم الحرمين الشريفين والذي تستضيفه محافظة العلا.

وتم الإعلان أيضاً عن خمس بطولات لالتقاط الأوتاد. 01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 08:36 PM Advertisements تنطلق ببطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز. اتحاد الفروسية يكشف عن برنامجه الجديد تنطلق ببطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز. اتحاد الفروسية يكشف عن برنامجه الجديد أعلن الاتحاد السعودي للفروسية عن برنامجه الزمني لمنافسات قفز الحواجز والقدرة والتحمل والتقاط الأوتاد للعام 2020 - 2021، وتنطلق أول المنافسات في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر المقبل ببطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز.

وشهد البرنامج الذي تم الإعلان عنه 35 بطولة لقفز الحواجز بينها ثماني بطولات دولية والبقية محلية توزعت بين مدينتي جدة والرياض.

فيما شهد برنامج القدرة والتحمل 11 سباقاً منها ستة سباقات تأهيلية وخمسة سباقات رسمية من بينها السباق الأغلى في العالم على كأس خادم الحرمين الشريفين والذي تستضيفه محافظة العلا.

وتم الإعلان أيضاً عن خمس بطولات لالتقاط الأوتاد. الكلمات المفتاحية ، تنطلق ببطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز. اتحاد الفروسية يكشف عن برنامجه الجديد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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