محمد بن مسعود - الدمام - لقي مواطن في العقد السادس من العمر مصرعه، بعد أن جرفته سيول عسير اليوم، حيث عثرت فرق الدفاع المدني بعسير على المواطن متوفياً متأثراً بجرف سيول الأمطار التي شهدتها شمال مدينة ‎أبها له. وشهد الموقع تواجداً كبيراً للجهات الأمنية المختلفة، وستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل لاحقاً. 01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 08:00 PM Advertisements العثور على رجل ستيني متوفى بعد أن جرفته السيول شمال عسير العثور على رجل ستيني متوفى بعد أن جرفته السيول شمال عسير لقي مواطن في العقد السادس من العمر مصرعه، بعد أن جرفته سيول عسير اليوم، حيث عثرت فرق الدفاع المدني بعسير على المواطن متوفياً متأثراً بجرف سيول الأمطار التي شهدتها شمال مدينة ‎أبها له. وشهد الموقع تواجداً كبيراً للجهات الأمنية المختلفة، وستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل لاحقاً. الكلمات المفتاحية ، العثور على رجل ستيني متوفى بعد أن جرفته السيول شمال عسير ،

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