اخبار السعوديه

الانطلاقة في 4 أغسطس المقبل.. الهلال والنصر في قمة الجولة 23 من الدوري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء، عن جدول الجولات المتبقية من دوري كأس للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس .

ووفقاً للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة 23 ستنطلق في الرابع من أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة بمواجهات الجولة 30 في 9 سبتمبر المقبل.

ستشهد الجولة 23 إقامة قمة المسابقة، بلقاء يجمع النصر والهلال في الخامس من أغسطس.

الانطلاقة في 4 أغسطس المقبل.. الهلال والنصر في قمة الجولة 23 من الدوري

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 08:09 PM

Advertisements
الانطلاقة في 4 أغسطس المقبل.. الهلال والنصر في قمة الجولة 23 من الدوري
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء، عن جدول الجولات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

ووفقاً للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة 23 ستنطلق في الرابع من أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة بمواجهات الجولة 30 في 9 سبتمبر المقبل.

ستشهد الجولة 23 إقامة قمة المسابقة، بلقاء يجمع النصر والهلال في الخامس من أغسطس.

الكلمات المفتاحية

، الانطلاقة في 4 أغسطس المقبل.. الهلال والنصر في قمة الجولة 23 من الدوري ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانطلاقة في 4 أغسطس المقبل.. الهلال والنصر في قمة الجولة 23 من الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا