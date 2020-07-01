، "تطوير مكة" لـ"الخليج 365": لهذا السبب تمت إزالة المجسم الجمالي بالبيبان ،

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كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبد الجليل كعكي، أسباب إزالة المجسم الجمالي في منطقة البيبان بمكة المكرمة، مؤكداً أن السبب وراء إزالة المجسم يأتي ضمن الإزالات المعتمدة لتنفيذ استكمال الطريق الدائري الثاني بالعاصمة المقدسة.
جاء ذلك في تصريح لـ"الخليج 365"؛ حيث أوضح " كعكي" أن سبب إزالة المجسم الجمالي في منطقة البيبان بمكة المكرمة، يأتي ضمن الإزالات المعتمدة لتنفيذ استكمال الطريق الدائري الثاني.
وأضاف أن منطقة البيبان التي يوجد بها المجسم الجمالي تقع ضمن المرحلة الثانية لمشروع استكمال الطريق الدائري الثاني، والذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ويمتد من نفق السليمانية إلى شارع حسين عرب - المسجد الكويتي مروراً بتقاطع طريق المدينة والمنصور، ويهدف تنفيذ المشروع إلى تسهيل حركة المرور لخدمة ضيوف الرحمن والمقيمين والزوار.
وأبان المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الدائري الثاني (تقاطع البيبان) يشتمل على أعمال الجسور والأعمال الترابية وأعمال تركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانب الطريق، وكذلك تنفيذ العلامات المرورية الأرضية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والإنارة.
"تطوير مكة" لـ"الخليج 365": لهذا السبب تمت إزالة المجسم الجمالي بالبيبانعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-07-01
كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبد الجليل كعكي، أسباب إزالة المجسم الجمالي في منطقة البيبان بمكة المكرمة، مؤكداً أن السبب وراء إزالة المجسم يأتي ضمن الإزالات المعتمدة لتنفيذ استكمال الطريق الدائري الثاني بالعاصمة المقدسة.
جاء ذلك في تصريح لـ"الخليج 365"؛ حيث أوضح " كعكي" أن سبب إزالة المجسم الجمالي في منطقة البيبان بمكة المكرمة، يأتي ضمن الإزالات المعتمدة لتنفيذ استكمال الطريق الدائري الثاني.
وأضاف أن منطقة البيبان التي يوجد بها المجسم الجمالي تقع ضمن المرحلة الثانية لمشروع استكمال الطريق الدائري الثاني، والذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ويمتد من نفق السليمانية إلى شارع حسين عرب - المسجد الكويتي مروراً بتقاطع طريق المدينة والمنصور، ويهدف تنفيذ المشروع إلى تسهيل حركة المرور لخدمة ضيوف الرحمن والمقيمين والزوار.
وأبان المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الدائري الثاني (تقاطع البيبان) يشتمل على أعمال الجسور والأعمال الترابية وأعمال تركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانب الطريق، وكذلك تنفيذ العلامات المرورية الأرضية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والإنارة.
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
07:57 PM
أكد أن المرحلة الثانية منه تتضمن الأعمال الترابية والجسور والأرصفة والحواجز الخرسانية
كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبد الجليل كعكي، أسباب إزالة المجسم الجمالي في منطقة البيبان بمكة المكرمة، مؤكداً أن السبب وراء إزالة المجسم يأتي ضمن الإزالات المعتمدة لتنفيذ استكمال الطريق الدائري الثاني بالعاصمة المقدسة.
جاء ذلك في تصريح لـ"الخليج 365"؛ حيث أوضح " كعكي" أن سبب إزالة المجسم الجمالي في منطقة البيبان بمكة المكرمة، يأتي ضمن الإزالات المعتمدة لتنفيذ استكمال الطريق الدائري الثاني.
وأضاف أن منطقة البيبان التي يوجد بها المجسم الجمالي تقع ضمن المرحلة الثانية لمشروع استكمال الطريق الدائري الثاني، والذي تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ويمتد من نفق السليمانية إلى شارع حسين عرب - المسجد الكويتي مروراً بتقاطع طريق المدينة والمنصور، ويهدف تنفيذ المشروع إلى تسهيل حركة المرور لخدمة ضيوف الرحمن والمقيمين والزوار.
وأبان المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الدائري الثاني (تقاطع البيبان) يشتمل على أعمال الجسور والأعمال الترابية وأعمال تركيب الأرصفة والحواجز الخرسانية على جانب الطريق، وكذلك تنفيذ العلامات المرورية الأرضية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والإنارة.
، "تطوير مكة" لـ"الخليج 365": لهذا السبب تمت إزالة المجسم الجمالي بالبيبان ،
المصدر : الخليج 365
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