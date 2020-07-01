شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زوجة الرئيس «الأسد» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصورة بعد ظهور آخر لها في جبهات القتال (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٩ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

أثارت لوحة لأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

عاجل.. قطر تسرب عبر قناة الجزيرة لقطات محرجة جدا للملك سلمان.. شاهد!

الفنانة قمر تنشر صور جريئة تظهر أجزاء حساسة من جسدها وهي وسط الطبيعة .. شاهد

عاجل.. الفنانة "رانيا يوسف" مهددة بالسجن بعد ظهور شبه عاري تعدى إثارة سما المصري.. شاهد 3 صور فاضحة!

فيديو صادم.. مؤخرة "نسرين طافش" والتغييرات التي ظهرت عليها في مقابلة كاملة.. شاهد!

كل شيء على الطبيعة أحلى.. شاهد نسمة هواء تكشف مناطق حساسة من جسم الفنانة "مي عمر" والمفاجأة في ردة فعل زوجها.. فيديو

عاجل.. غادة عويس مذيعة الجزيرة تهين إعلامي مصري شهير (شاهد)

فتيات شبه عارية.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بفيديو جريئ للغاية.. شاهد!

عاجل.. "ياسمين صبري" تقهر كل فتيات مصر وتظهر بالمايوه والجمهور يصرخ: نيالك يا أبوهشيمة.. شاهد الصور!

فيديو مسرب.. شاهد ردة فعل "الزعيم عادل امام" في برنامج "رامز مجنون رسمي" وكيف انتقم منه رامز جلال ولماذا رفضت MBC بث الحلقة

عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد!

Advertisements

عاجل.. فنانة سعودية شهيرة تتحول إلى رجل وتصدم الجمهور بصورها قبل وبعد العملية.. شاهد!

فنانة مصرية شهيرة تعلنها صراحة: مخرج سينمائي طلب مني الاستحمام أمام الكاميرا بملابسي الداخلية.. شاهد كيف كان ردها!

شاهد.. قناة الجزيرة تخطف إعلامية فائقة الجمال من قناة العربية ومتابعون: جمالها فاق جمال علا الفارس وغادة عويس (صور)

عاجل.. ياسمين صبري تتجاوز المحظور.. شاهد صورة وهي نائمة على بطنها تثير جنون جمهورها!

العرافة الشهيرة "ليلى عبداللطيف" تباغت الجميع.. دولة عربية فقيرة ستصبح اغنى من دول الخليج ومواطنيها سيصبحون من الاثرياء.. لن تصدق ما هي هذه الدولة!

ونشرت الرسامة السورية لانا أطماجة، لوحة رسمت فيها سيدة سوريا الأولى أسماء الأسد، عبر حسابها على فيسبوك"، فتناقلتها العديد من وسائل الإعلام السورية.

وعلقت الرسامة السورية على الصورة قائلة: "حينما يعجز اللسان عن التعبير تبدأ الألوان مهمتها في إيصال ما في القلب من رسائل حب وشغف لتصنع لوحة عنوانها أنتِ السيدة الأولى سيدة السلام سيدتي #أسماء_الأسد".

وكان نشطاء قد تداولوا مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، صورا جديدة للرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء وأفراد أسرتهما وهم في زيارة إلى إحدى نقاط الجيش في ريف دمشق.

وتحدث النشطاء أن الصورة قد تكون على جبهات القتال في إدلب، فيما نقلت قناة "RT" الروسية عن مراسلها قوله، إن "الصورة خلال زيارة خاصة قام بها الأسد وعقيلته مع أفراد عائلتهما لمدينة بلودان بريف دمشق، وتوقفا عند إحدى النقاط العسكرية في المنطقة وتبادلا الحديث مع الجنود".

​وأثارت الصورة ردود فعل سوريين، اعتبروها تحديا من قبل الرئيس السوري وزوجته للعقوبات الأمريكية بموجب "قانون قيصر"، كونها أول ظهور لهما بعد العقوبات الأخيرة.

ودخل "قانون قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ، بإعلان واشنطن عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بالحكومة السورية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الجهات المستهدفة تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء ووصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري".





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام