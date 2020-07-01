شكرا لقرائتكم خبر عن ’’جريمة بشعة‘‘ تهز ‘‘سوريا’’ ... ’’اغتصاب امرأة أمام زوجها’’ وقتلها برفقة أطفالها و‘‘حرق منزلهم‘‘ ... ومفاجأة بشأن هوية المجرمين ... صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٠١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٧ مساءً (الخليج 365)

استيقظت بلدة بيت سحم بريف دمشق على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها 3 أطفال مع والدتهم، فيما يرقد والدهم بحالة حرجة.

تفاصيل الجريمة ونشرت وزارة الداخلية السورية، تفاصيل الجريمة، وأفادت بأن إخبارا ورد إليها بنشوب حريق ضمن شقة سكنية ببلدة بيت سحم. وبينت أنه عُثر على جثة امرأة متفحمة ومكبلة اليدين، تعرضت لعدة طعنات بواسطة أداة حادة على كافة أنحاء جسدها، كما شوهد زوجها المدعو ياسر تولد وأولادها الثلاثة وهم الطفل بشار (2009) وهيفاء (2011) وعبد الرحمن (2016) مصابين بعدة طعنات في كافة أنحاء الجسم وكان جميع الأطفال مكبلي الأيدي.

عمال ترميم المنزل وتابعت الوزارة: “إن والد ياسر حضر بمركز شرطة ناحية ببيلا وأفاد بورود اتصال من ابنه ياسر قبل نقله إلى المشفى يعلمه فيه بإقدام شخص يدعى “محمد عمر”، كان قد عمل لديه ضمن المنزل في أعمال ترميم المنزل وبرفقته شخص آخر، وقاما بطعنه وطعن أولاده واغتصاب زوجته وطعنها عدة طعنات ثم أحرقا المنزل ولاذا بالفرار”.

والقي القبض على المتهم قبل محاولة هروبه إلى خارج المدينة، وبالتحقيق معه اعترف بالتخطيط للسطو على منزل المدعو ياسر بالاشتراك مع المدعو “محمد مرزوق” الذي أطلق أعيرة نارية لدى مشاهدته لدورية أمنية محاولا الفرار، ولكن تم اعتقاله وإحضاره إلى مركز الأمن.

اعترافات صادمة واعترفا في التحقيقات بما نسب لهما وقالا إنهما ذهبا إلى منزل الضحية بحجة أنهما سيتناولان القهوة مع صاحبه كونهما كانا يعملان سابقا لديه في الأعمال الصحية والترميم وأنهما على معرفة به، مشيرين إلى أنه من الأشخاص ميسوري الحال.

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وصرحا بأنها وبعد دخولهما المنزل قاما بمغافلة صاحبه وطعنه عدة طعنات بمختلف أنحاء جسده، ومن ثم قاما باغتصاب زوجته بعد أن قاما بتكبيلها ووضع غطاء على عينيها ومن ثم قاما بطعنها عدة طعنات بكافة أنحاء جسدها وبعدها قاما بقتل الأطفال الثلاثة بطعنهم بأداة حادة (سكين) وسرقا مبلغا ماليا ثم حرقا المنزل لإخفاء معالم الجريمة.