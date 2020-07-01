شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع قناة الجزيرة ‘‘جمال ريان’’ يكشف عن ’’وثائق خطيرة‘‘ من ’’دولة عربية’’ قد تقلب الأمور ‘‘رأسًا على عقب‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٠١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أعلن مذيع الجزيرة جمال ريان، عن امتلاكه وثائق خطيرة وصلته من دولة عربية . وقال "ريان" في تغريدة عبر تويتر: وصلتني شكاوى نصب واحتيال " موثق "من مستثمرين عرب تمت سرقة اموالهم واستثماراتهم ، بالتحديد في دبي وابو ظبي ، وممن هددتهم اجهزة امن الدولة بالسجن او الابعاد إن استمروا في المطالبة باموالهم المقدرة بعشرات ملايين الدراهم . وأضاف: لكنني اعتذر عن نشرها ، وجب الاعتذار والتحذير.

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