شكرا لمتابعة خبر عن سطام بن خالد:" إيران لا تختلف عن داعش لكن المصالح تحميها" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): قال الأمير سطام بن خالد، إن إيران ترتكب الجرائم ذاتها التي ترتكبها جماعة داعش الإرهابية، إلا أن العالم يحارب داعش فقط ولا ينظر لإيران؛ لمصالح شخصية. قال الأمير سطام بن خالد، إن إيران ترتكب الجرائم ذاتها التي ترتكبها جماعة داعش الإرهابية، إلا أن العالم يحارب داعش فقط ولا ينظر لإيران؛ لمصالح شخصية. وأضاف: " داعش يتم محاربتها من كل الدول ومحاسبة الداعمين لها وهذا أمر صحيح، لكن في المقابل أفعال إيران لا تختلف عنهم بشيء من قتل المدنيين والطائفية وقصف المطارات المدنية ودعم الإرهاب، لكن بعض الدول تصمت عن ذلك بسبب مصالح إقتصادية فهذه الدول تثبت بأن مصالحها أهم من أمن الدول وحياة الإنسان".

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