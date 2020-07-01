شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 34 محلاً للحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): نفذت أمانة منطقة تبوك أكثر من 1500 جولة رقابية منذ بدء رفع التجوال وحتى اليوم. نفذت أمانة منطقة تبوك أكثر من 1500 جولة رقابية منذ بدء رفع التجوال وحتى اليوم. وأسفرت الجولات عن إغلاق 34 محلاً للحلاقة الرجالية وعدد من المشاغل النسائية. وأوضحت الأمانة أن الإغلاق تم لمخالفتهم للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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