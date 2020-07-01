شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 50 حالة كورونا جديدة و3 وفيات في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل محافظة حفر الباطن 50حالة كورونا جديدة حيث كشفت عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي أن الحالات الجديدة كان منها 50 في محافظة حفر الباطن وحالة في مركز القيصومة، بينما سُجلت 30 حالة شفاء جديدة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفيات.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات بحفر الباطن وتوابعها بلغ حتى هذا اليوم 1257 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 457 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 790 حالة، وبلغ عدد الوفيات 10 حالات.