بالفيديو.. بريدة الوادي الطالع في عسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، بردية الوادي الطالع في عسير، اليوم الأربعاء. أظهر مقطع فيديو متداول، بردية الوادي الطالع في عسير، اليوم الأربعاء. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا على منطقة عسير يفيد باستمرار الأمطار الرعدية. وأكدت الهيئة، أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى التاسعة مساءًا.

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