بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم لبس الأحمر للرجال

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، حكم لبس الأحمر للرجال. أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، حكم لبس الأحمر للرجال. وكانت إحدى متابعات برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة قد تساءلت عن حكم ارتداء الرجال للملابس الحمراء. وأجاب الخثلان بأن أهل العلم اختلفوا في هذا الشأن إلا أن القول الراجح يؤكد بأن يجوز للرجال لبس الأحمر.

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