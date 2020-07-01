شكرا لمتابعة خبر عن بدموع الأبطال.. أطباء يروون تجارب تعرضهم للإصابة بـ "كورونا" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى شباب وشابات سعوديون تجارب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أنهم عادوا أقوياء لمعالجة المرضى وتأدية واجبهم من جديد.

وبدأت الممرضة تتحدث بدموع في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة حيث تلقت إصابة خالها بفيروس كورونا ويرقد في العناية المركزة، وقالت: "لا أريد أن أفقده كما فقدت والدتي".

وأضافت: "وفي يوم 5 رمضان أحسست بارتفاع درجة الحرارة وبعدها ذهبت لدوام لليوم التالي، وأبلغت الكادر الطبي برغبتي بعمل فحص كورونا، بالفعل ذهبت إلى مركز الرعاية الأولية بحي الخالدية وأجريت الفحص، وبعد مرور ثلاثة أيام أخبروني أنني مصابة بفيروس كورونا، وبكيت وفكرت في عائلتي وبناتي، والحمد لله الآن تعافيت وتجاوزت هذه المرحلة.

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وقال الدكتور محمد بوقري: "بحمد الله أني كنت من الذين يخدم مرضى فيروس كورونا، وأصبت بالفيروس ومنّ الله علي بالشفاء وكانت فترة بسيطة".

في حين قالت الدكتورة رناد لبنى: إنها "أصيبت بكورونا في 20 رمضان بعد أن أحست بتعب، وفي اليوم التالي أنا ووالدتي أجرينا الفحص وتأكدت إصابتنا بفيروس كورونا".