شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر تحذر من ملاحقة سيارة الإسعاف: "غرامة 900 ريال" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذّرت هيئة الهلال الأحمر، تصرفات بعض قائدي المركبات، والتي تعطّل المسعفين من أداء مهام وواجبات فرق الهيئة خلال مباشرة بعض الحالات الحرجة التي تستدعي تواجدهم بأسرع وقت.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن هناك مخاطر تحدث جراء ملاحقة سيارة الإسعاف، واحتمالية وقوع حادث نتيجة الوقوف المتكرر لها.

وأضافت : ويؤدي ذلك إلى تعطيل المسعفين، وتأخر إنقاذ المصابين، والتسبب في إصابة المسعفين وتحطم السيارات.

وشددت الهيئة على منح أولوية المرور دائمًا لسيارات الإسعاف، لتسهيل عملية المسعفين، وإنقاذ الحالات، مؤكدة أن قيمة مخالفة ملاحقة سيارات الإسعاف تصل إلى 900 ريال.