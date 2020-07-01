شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر تحذر من ملاحقة سيارة الإسعاف: "غرامة 900 ريال" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذّرت هيئة الهلال الأحمر، تصرفات بعض قائدي المركبات، والتي تعطّل المسعفين من أداء مهام وواجبات فرق الهيئة خلال مباشرة بعض الحالات الحرجة التي تستدعي تواجدهم بأسرع وقت.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن هناك مخاطر تحدث جراء ملاحقة سيارة الإسعاف، واحتمالية وقوع حادث نتيجة الوقوف المتكرر لها.
وأضافت : ويؤدي ذلك إلى تعطيل المسعفين، وتأخر إنقاذ المصابين، والتسبب في إصابة المسعفين وتحطم السيارات.
وشددت الهيئة على منح أولوية المرور دائمًا لسيارات الإسعاف، لتسهيل عملية المسعفين، وإنقاذ الحالات، مؤكدة أن قيمة مخالفة ملاحقة سيارات الإسعاف تصل إلى 900 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر تحذر من ملاحقة سيارة الإسعاف: "غرامة 900 ريال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.