شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 35 ألف عبوة معقم غير مرخصة قبل بيعها بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أغلقت هيئة الغذاء والدواء في المنطقة الشرقية مستودعًا يُخزن مستحضرات صحية وأجهزة ومنتجات طبية دون الحصول على التراخيص. أغلقت هيئة الغذاء والدواء في المنطقة الشرقية مستودعًا يُخزن مستحضرات صحية وأجهزة ومنتجات طبية دون الحصول على التراخيص. وقالت الهيئة إن ظروف التخزين كانت غير ملائمة، وتم ضبط 35 ألف عبوة معقم و62 ألف جهاز ومنتج طبي، وتم استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات النظامية. وتأتي هذه الحملة ضمن خطط الرصد والتقصي وتتبّع المنتجات المخالفة بالمنطقة الشرقية.

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