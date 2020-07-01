شاهد.. هطول أمطار غزيرة في الباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة في مدينة الباحة. أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة في مدينة الباحة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية في بعض المناطق.

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