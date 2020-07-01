شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه باستمرار السحب الرعدية الممطرة على الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على عدة محافظات في الباحة. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على عدة محافظات في الباحة. وشمل التنبيه محافظات (الباحة - الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - فرعة غامد الزناد - قلوة). ونوهت بأن تلك الأجواء سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة التاسعة مساءً.

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