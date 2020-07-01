شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. المدرعة السعودية الجديدة " عربة الدهناء " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن المدرعة السعودية الجديدة "عربة الدهناء". كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن المدرعة السعودية الجديدة "عربة الدهناء". وأوضحت، في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المدرعة يتم تصنيعها محليا. وأكدت أن المدرعة مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية، ويتم تصنعيها بسواعد أبناء المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. المدرعة السعودية الجديدة " عربة الدهناء " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.