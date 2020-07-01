شكرا لمتابعة خبر عن خبير أمن سيبراني يوضح أسباب نجاح تطبيق توكلنا أكثر من "تباعد" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الدكتور عصام القبيسي؛ خبير الأنظمة التقنية والأمن السيبراني أسباب نجاح تطبيق توكلنا.
وقال "القبيسي" إن التطبيق نجح بشكل كبير وواسع منذ تدشينه لأنه ارتبط بحاجة الأفراد بشكل يومي؛ حيث كان يقدم لهم خدمات يومية .
ولفت إلى أنه لم ينتشر فكرة تطبيق "تباعد" بسبب أن الجهات لم تسوق له بشكل جيد، وتسوق له على استحياء.
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